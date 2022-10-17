Глава Днепропетровской области сообщил о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры региона

Власти Днепропетровской области сообщили о мощном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры Фото: REUTERS

Мощный пожар 17 октября 2022 года был зафиксирован на одном из объектов критической энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Информацию об этом уже официально подтвердили власти региона.

"Объект энергетической инфраструктуры горит. Бушует сильный пожар", - написал в своем официальном телеграм-канале руководитель Днепропетровской области Валентин Резниченко. Подробности случившегося пока неизвестны.

При этом Резниченко не стал уточнять, где именно расположен объект, на котором произошел пожар. Также пока не сообщается, о каком конкретно "объекте критической энергетической инфраструктуры" Днепропетровской области идет речь.

Ранее украинские власти публично сообщали о мощных взрывах и сильных пожарах в Киеве и Сумской области страны. Кроме того, еще в целом ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога.