Проезд автобусов по Крымскому мосту открыт по всем направлениям

Автобусное сообщение по Крымскому мосту восстановлено Фото: REUTERS

Проезд автобусов по Крымскому мосту открыт во всех направлениях в понедельник, 17 октября 2022 года. Об этом сообщает Минтранс России.

"Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах", - уточнили в ведомстве.

Паромное сообщение также сохраняется, поэтому пассажиры могут воспользоваться услугами паромов и катеров на Керченской морской переправе, добавили в министерстве.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Согласно предварительным данным, распространенным Следственным комитетом РФ, в результате инцидента погибли три человека.

Эксперты Национального антитеррористического комитета России заявили о том, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика.

Организаторами, исполнителями и заказчиками террористического акта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.