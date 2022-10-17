Заслуженный юрист предложил финансово поддерживать артистов, работающих в патриотичной сфере

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил финансово поддерживать артистов, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой. А еще стоит обязать учреждать и проводить в России конкурсы патриотической направленности.

Юрист предлагает внести соответствующие поправки на самом высоком уровне и закрепить, приоритетные меры поддержки для артистов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах. Это необходимо, так как сегодня сфера культуры стала «настоящим полем битвы» за умы молодежи, пишет RT.

Президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин также считает, что в России необходимо запустить в реализацию национальный проект, направленный на формирование у населения любви к родине и ответственности за будущее страны, пишет ФАН.

Для мобилизованных военнослужащих, проходящих боевую подготовку в разных регионах России прошли концерты. Минобороны показало кадры выступлений артистов и музыкантов на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятии, Калининграде, а также Новосибирской и Саратовской областях, пишет газета "Известия".