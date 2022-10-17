Минфин России предложил продлить для мобилизованных сроки уплаты налогов и предоставления деклараций

Минфин РФ подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России сообщило о том, что подготовило и направило в федеральное правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.

Как отмечается в инициативе ведомства Антона Силуанова, предлагается продлить мобилизованным россиянам сроки уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов, за исключением НДФЛ, на период военной службы.

Также российский Минфин предлагает продлить мобилизованным россиянам на период военной службы срок представления налоговых деклараций и финансовых отчетностей. Конкретные параметры данных нововведений при этом пока не определены.

Частичная мобилизация была официально объявлена в России 21 сентября нынешнего года по решению президента страны Владимира Путина. Глава государства отметил, что к началу ноября нынешнего года мобилизационные мероприятия должны завершиться.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в общей сложности в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, часть из которых после необходимого обучения будет направлена в зону проведения военной российской спецоперации на Украине для выполнения необходимых боевых задач.