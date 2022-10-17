Власти Киева заявили об ударах по объектам критической инфраструктуры города

Власти Киева сообщают об ударах по критической инфраструктуре Фото: REUTERS

Военная администрация Киева утверждает, что по объектам критической инфраструктуры столицы Украины нанесены удары. Об этом сообщается в телеграм-канале киевских властей в понедельник, 17 октября 2022 года.

Какие именно строения повреждены, не уточняется. В городе объявлена воздушная тревога. Жителям украинской столицы рекомендуют не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в центре города. По его словам, они случились в Шевченковском районе.

Напомним, сегодняшним утром о взрывах сообщили и в Одессе. По данным украинских средств массовой информации, виной тому "прилеты". Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, данных не приводится.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, а также еще в шести украинских регионах, объявлена воздушная тревога.