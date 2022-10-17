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Политика17 октября 2022 6:38

Власти Киева заявили об ударах по объектам критической инфраструктуры города

Жителям украинской столицы рекомендуют не покидать укрытий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Власти Киева сообщают об ударах по критической инфраструктуре

Власти Киева сообщают об ударах по критической инфраструктуре

Фото: REUTERS

Военная администрация Киева утверждает, что по объектам критической инфраструктуры столицы Украины нанесены удары. Об этом сообщается в телеграм-канале киевских властей в понедельник, 17 октября 2022 года.

Какие именно строения повреждены, не уточняется. В городе объявлена воздушная тревога. Жителям украинской столицы рекомендуют не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в центре города. По его словам, они случились в Шевченковском районе.

Напомним, сегодняшним утром о взрывах сообщили и в Одессе. По данным украинских средств массовой информации, виной тому "прилеты". Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, данных не приводится.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, а также еще в шести украинских регионах, объявлена воздушная тревога.