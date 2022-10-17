В Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Сразу в трех крупных регионах Западной и Центральной Украины официально объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей Украины сообщили о том, что в этих регионах страны объявлена воздушная тревога.

Руководство областей призывает их жителей спуститься в бомбоубежища или другие безопасные места из-за серьезных угроз ракетных ударов и взрывов.

"Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - сообщила в своем официальном телеграм-канале действующий глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук. С подобными обращениями к жителям Полтавской и Волынской областей 17 октября нынешнего года также публично обратились руководители этих регионов Дмитрий Лунин и Юрий Погуляйко.

По данным украинского телеканала "Прямий", к настоящему моменту воздушная тревога уже объявлена по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что мощные взрывы 17 октября 2022 года прогремели в Киеве, Одессе, Сумской и Запорожской областях Украины.

В ряде случаев взрывы и пожары в этих городах и регионах произошли на "критически важных объектах энергетической инфраструктуры страны". Так, по некоторым данным, в Киеве взрыв прогремел в здании офиса компании "Укрэнерго".