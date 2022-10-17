Доля поставок электронных компонентов с браком в России выросла до 40%

Участились случаи ввоза бракованных электронных компонентов в Россию Фото: Shutterstock

С начала российской специальной военной операции на Украине доля бракованных электронных компонентов, поставляемых в Россию, взлетела с 2% до 40%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в отрасли.

По его словам, на фоне формальной приостановки деятельности в стране зарубежные производители электроники переориентировались на неофициальные каналы ввоза продукции в РФ.

В виду нарушений в логистике и ограниченной ответственности таких поставщиков, наблюдаются снижение общего качества поставляемой электроники и повышение ее цены, говорится в публикации.

Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский прокомментировал данную информацию. Он отметил, что рост процента брака наблюдается в отдельных компаниях, но это нельзя назвать тенденцией.

В Минпромторге на запрос издания ответили, что информации об увеличении доли брака в импортных комплектующих в ведомство не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров спрогнозировал, что объем параллельного импорта в России по итогам этого года составит минимум 20 миллиардов долларов.

По словам главы Минпромторга, за 3,5 месяца действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов.

Напомним, по программе параллельного импорта в страну ввозятся и будут продолжать ввозиться товары брендов и компаний, решивших уйти с российского рынка. Планируется, что данную программу продлят на весь 2023 год.