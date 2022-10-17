Доля поставок электронных компонентов с браком в России выросла до 40%

Участились случаи ввоза бракованных электронных компонентов в Россию
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С начала российской специальной военной операции на Украине доля бракованных электронных компонентов, поставляемых в Россию, взлетела с 2% до 40%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в отрасли.
По его словам, на фоне формальной приостановки деятельности в стране зарубежные производители электроники переориентировались на неофициальные каналы ввоза продукции в РФ.
В виду нарушений в логистике и ограниченной ответственности таких поставщиков, наблюдаются снижение общего качества поставляемой электроники и повышение ее цены, говорится в публикации.
Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский прокомментировал данную информацию. Он отметил, что рост процента брака наблюдается в отдельных компаниях, но это нельзя назвать тенденцией.
В Минпромторге на запрос издания ответили, что информации об увеличении доли брака в импортных комплектующих в ведомство не поступало.
Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров спрогнозировал, что объем параллельного импорта в России по итогам этого года составит минимум 20 миллиардов долларов.
По словам главы Минпромторга, за 3,5 месяца действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов.
Напомним, по программе параллельного импорта в страну ввозятся и будут продолжать ввозиться товары брендов и компаний, решивших уйти с российского рынка. Планируется, что данную программу продлят на весь 2023 год.