Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских фильмов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ закрепить в российском законодательстве полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношеств", - говорится в документе.

Поручение российского лидера должно быть выполнено до 30 декабря, следует из текста поручения.

Как ранее писал сайт KP.RU, единые обязательные подходы к воспитанию и образованию будут введены в России с 2023 года. Об этом Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции. Президент уточнил, что это коснется также и новых территорий.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в школах. Закон предусматривает, что во всех российских школах будут введены единые общеобразовательные программы. Это будет своеобразный "золотой стандарт" объема знаний, которые обязаны будут дать каждому школьнику.