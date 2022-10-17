Депутатов Госдумы и сенаторов предложили лишить брони от мобилизации

Депутатов Госдумы РФ и сенаторов Совета Федерации предлагают лишить целого ряда важных привилегий Фото: REUTERS

"Справедливая Россия" предлагает отменить отсрочки и брони от мобилизации в РФ всем депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации. Соответствующий законопроект депутаты-справедливороссы во главе с лидером партии Сергеем Мироновым уже внесли на рассмотрение ГД.

"Отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, по частичной мобилизации по должности для сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ", - цитирует информагентство РИА Новости внесенный в Думу проект федерального закона.

По словам Сергея Миронова, отмена брони от мобилизации для федеральных парламентариев стала бы крайне логичной и правильной мерой, поэтому он и его соратники по партии намерены всячески продвигать данную инициативу. Дата возможного рассмотрения в Госдуме законопроекта, разработанного эсерами, пока неизвестна.

В случае, если документ будет принят, то не подлежать мобилизации будут лишь те депутаты и сенаторы, которые имеют право на получение отсрочки на общих основаниях.

Частичная мобилизация, которая сейчас проводится в России, была объявлена 21 сентября 2022 года президентом страны Владимиром Путиным. Предполагается, что все мобилизационные мероприятия, в рамках которых в российскую армию планируется призвать около 300 тысяч резервистов, будут полностью завершены к началу ноября нынешнего года.