Видео удара ВДВ по украинским диверсантам показало Минобороны России

Диверсионная группа противника уничтожена Фото: Кадр видео

Российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружило замаскированные в лесополосе позиции диверсионной группы противника и нанесли по ним сокрушительный удар. Видео уничтожения украинских диверсантов опубликовано в телеграм-канале министерства обороны РФ в понедельник, 17 октября 2022 года.

В результате удара артиллерии и противотанковых ракетных комплексов поражены шесть танков, восемь бронемашин и шесть автомобилей, а также живая сила противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России вновь нанесли удары высокоточными ракетами по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили 16 октября в Минобороны России.

Напомним, в конце сентября министерство обороны России показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе. Укрывшихся за деревьями боевиков и замаскированное вооружение, в том числе реактивную систему залпового огня "Град", обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов.