Евросоюз готовится одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для ВСУ

Главы МИД ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии Фото: REUTERS

В самое ближайшее время Европейский союз готовится выделить Украине новый масштабный транш финансовой помощи. С соответствующим заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на слова Борреля, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить выделение Украине нового транша помощи.

Кроме того, ЕС готов продолжить и оказание военной помощи Украине. Так, главы МИД 27 европейских государств собирают одобрить решение о создании тренировочной миссии сообщества для украинской армии.

Соответствующие предложения по мерам экономической и военной помощи Украине будут подробно обсуждаться 17 октября 2022 года в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая состоится в Люксембурге.

По словам Борреля, никаких сомнений в том, что новый транш финансовой помощи Украине и продолжение военной поддержки Киева будут одобрены министрами иностранных дел всех государств, входящих в Евросоюз, на сегодняшний день у него нет.