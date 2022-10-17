Exxon остановила добычу на "Сахалине-1" из-за санкций против "Совкомфлота"

Exxon приостановила добычу нефти на проекте "Сахалин-1" Фото: REUTERS

Американская компания Exxon остановила добычу нефти на проекте "Сахалин-1", отказавшись работать с танкерами компании "Совкомфлот", которая попала под западные санкции еще в конце марта 2022 года, из-за чего лишилась страховки от Международной группы клубoв взаимного страхования. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Совкомфлот" решил проблему получением страховки от российского "Ингосстраха". Однако это не устроило руководство Exxon, которая потребовала страхование широких, неопределенных рисков. На этом фоне американское предприятие отказалось возобновлять отгрузки.

Это привело к переполнению резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда топливо поступает на международный рынок, в связи с чем добыча приостановлена.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в конце сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена. По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м объем добываемой нефти сократился почти вдвое.

Согласно прогнозам на 2022 год, в общей сложности "Сахалин-1" принесет порядка 4,2 млн тонн, в то время как планировалось получить около 8,9 млн тонн.