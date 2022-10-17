Супругу Байдена освистали во время футбольного матча

Джилл Байден Фото: REUTERS

Первую леди США Джилл Байден освистали в ходе матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сообщает Fox News.

Супругу американского президента выбрали почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. Как сообщает телеканал, фанаты команды начали неодобрительно кричать, когда она вышла на поле, где проводилась торжественная церемония открытия матча.

Также канал уточнил, что на этом мероприятии Байден продвигала программу Белого дома "Cancer Moonshot", направленную на разработку иммунотерапии рака на основе вакцин. Она вышла на поле в сопровождении пациентов с онкологией и их родных, а также тех, у кого получилось справиться с болезнью.

Ранее сообщалось, что жена президента США Байдена съездила на Украину. Первая леди Соединенных Штатов посетила Ужгород, ее поездку не объявляли заранее.