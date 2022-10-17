В ЛНР заявили о ликвидации иностранных наемников в районе городов Сватово и Кременная

На Украине стали ликвидировать все больше иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Союзные силы РФ и ЛНР уничтожили большое количество иностранных наемников при попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике. Информацию об этом распространил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, иностранные наемники были ликвидированы в Донбассе накануне, 16 октября 2022 года.

"Попытка прорыва ВСУ линии обороны в районе н.п. Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике. Было ликвидировано большое количество иностранных наемников, так как в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы", - сообщил Марочко информагентству ТАСС.

Ранее власти Донецкой народной республики сообщили о существенном снижении качества и уровня боевой подготовки иностранных наемников, приезжающих на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ.

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, теперь киевскому режиму помогают не опытные и обученные экс-военные стран НАТО, а, по большей части, различные "авантюристы и солдаты удачи". При этом, по словам Гагина, в начале российской военной спецоперации на Украине ситуация была совершенно иной: в рядах украинской армии в большом количестве находились высококлассные зарубежные специалисты. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась и уровень подготовки наемников оставляет желать лучшего.