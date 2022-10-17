В Германии рассказали, кто будет главным проигравшим от конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше других от конфликта на Украине проиграет не Москва или Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Она считает, что Германия рискует быть раздавленной в противостоянии других стран, поскольку "в бундестаге нет компетентных людей, способных отстаивать национальные интересы".

"Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Россией, чем навредил самому себе. Следует немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2". Что в результате будет между Украиной и Россией в территориальном плане - не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь", - отметила депутат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.