Цифровой банк «Нейрочебурашка» и сенсорная защита растений: На выставке «АмурТехно» отметили лучшие инновационные проекты

Победители «АмурТехно» разделили между собой призовой фонд в 310 тысяч рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области подвели итоги первой инновационной выставки «АмурТехно». За победу в ней боролись 44 участника, представивших проекты в сфере сельского хозяйства, биомедицины, газохимии, обустройстве городской среды, IT, спорте и культуре. Победители разделили между собой призовой фонд в 310 тысяч рублей. Организаторами конкурса выступили «Точка Кипения - Благовещенск», Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, региональные министерство цифрового развития и Минэкономразвития Приамурья.

«По поручению президента 2022 и 2023 годы в России объявлены периодом технологического прорыва и посвящены внедрению инноваций в жизнь. Выставка «АмурТехно» помогла нам выявить перспективных разработчиков, работающих в регионе, и понять их потребности для дальнейшего развития, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – С авторами интересных проектов будем работать точечно, помогая им продвигать свои идеи».

Самый крупный приз - грант в 140 тысяч рублей получила система защиты растений GreenScanner. Она позволит сельхозпроизводителям экономить средства агрохимии и снижать воздействие на окружающую среду.

«Благодаря наличию оптических сенсоров система определяет на поле сорняк. Далее на расстоянии менее 70 см от него наносится гербицид, не опрыскивая чистую почву. На отечественном рынке подобных проектов нет», - рассказал представитель компании Александр Якушев.

Амурская государственная медицинская академия была отмечена за создание цифрового банка прогностических моделей заболеваний на основе симуляционных платформ «NeiroCHEбурашка». Проект поможет формировать индивидуальную траекторию медицинских услуг с использованием анализа больших данных.