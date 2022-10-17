Губернатор Никитин сообщил, что в теракте на полигоне под Белгородом погибли нижегородские добровольцы-контрактники

Стали известны данные о личности погибших при теракте на военном полигоне в Белгороде Фото: Минобороны РФ

В результате теракта на военном полигоне в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области, собиравшиеся отправиться в зону проведения спецоперации РФ на Украине. С таким заявлением выступил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

"Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале. Губернатор Никитин также публично пообещал, что власти региона окажут всю необходимую финансовую помощь семьям погибших в результате теракта нижегородцев.

Ранее сообщалось, что 15 октября 2022 года в Белгородской области на полигоне Западного военного округа был совершен теракт. Согласно официальным данным министерства обороны РФ, в результате теракта были убиты 11 человек, еще 15 - были ранены.

Как отмечают в российском военном ведомстве, террористический акт был совершен двумя гражданами "одной из стран СНГ" (какой именно, не уточняется). Огонь преступники открыли из стрелкового оружия во время занятий по огневой подготовке с добровольцами. В итоге ответным огнем оба террориста были оперативно уничтожены.