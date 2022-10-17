Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о риске "глобальной катастрофы" из-за НАТО

Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail согласились с российским президентом Владимиром Путиным, предупредившим о риске "глобальной катастрофы" в случае прямого столкновения России и НАТО.

Многие испугались такого варианта развития событий.

"Конфликт на Украине стал результатом наглого поведения стран Запада в отношении России. Они используют Киев в качестве инструмента для противостояния с Москвой, а страдают обычные люди. Никто не хочет умирать из-за амбиций НАТО", - отметил один из пользователей.

"Я думаю, людям на Западе следует осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны. США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру", - выразил мнение другой читатель.

"Россия никогда не хулиганит, она всегда спасает мир от хулиганов. Посмотрите на историю", - написал еще один пользователь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.