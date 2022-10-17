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Спорт17 октября 2022 8:46

В 2023 году в Чувашии обустроят ещё три спортивных площадки

В следующем году в республике появятся три новых малых спортивных площадки. Спортивно-технологическое оборудование на объекты установят благодаря участию Чувашии в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: sport.cap.ru

Фото: sport.cap.ru

Общедоступные спортивные объекты, на которых жители региона смогут подготовиться к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обустроят в Цивильском, Комсомольском и Мариинско-Посадском районах. На каждой площадке со специальным покрытием будет размещено свыше двух десятков различных тренажеров, турников и платформ.

«За четыре года реализации проекта «Спорт – норма жизни» в Чувашии появилось уже 20 площадок ГТО. Каждая из них востребована жителями муниципалитетов разного возраста и уровня физической подготовки. Благодаря доступности и современности здесь можно не только вести подготовку и сдавать нормы ГТО, но и заниматься физической активностью, проводя занятия на свежем воздухе продуктивно и с пользой», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров динамичное развитие спортивной инфраструктуры в регионе.