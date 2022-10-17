Число госпитализаций больных коронавирусом в России снизилось на 18,8% за сутки Фото: REUTERS

В России за сутки выявили 10 403 новых случая COVID-19, а умерло 92 человека, болевших коронавирусом. Соответствующую информацию распространил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 17 октября 2022 года.

"По состоянию на 17 октября 2022 года стране количество госпитализаций за сутки составило 604 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,8%", - уточнили в оперативном штабе.

Выздоровело за сутки 14 513 человек, что на 21,3% меньше в сравнении с минувшим воскресеньем.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что коронавирус имеет "колоссальный" потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро.

Ученый допустил скорое появление нового, более заразного, чем "омикрон", штамма COVID-19 в Южной Африке. Специалист аргументировал это широким распространением в регионе иммунодефицита человека. Гинцбург добавил, что возможная новая мутация вытеснит текущую и будет распространяться быстрее, чем "омикрон".