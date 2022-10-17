Горнолыжный сезон в «Шерегеше» стартует 11 ноября

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Горнолыжный сезон в «Шерегеше» начнется 11 ноября. В прошедшем зимнем сезоне на одном из самых популярных горнолыжных курортов России побывали 2 млн человек. В этом году отдыхающих ждут новинки, которые помогут сделать отдых еще более выгодным.

«Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса. В Шерегеше создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли полноценно и разнообразно отдыхать. Теперь это можно сделать с дополнительной выгодой, имея карту «Мир» и прописку в Кузбассе».

По программе лояльности для жителей Кузбасса предусмотрен кешбэк от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта. Кешбэк начисляется на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Сейчас в ней участвуют 11 партнеров.