Росздравнадзор: цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на лекарства в России упали и фактически вернулись к уровню 2021-го года, сообщила сегодня, 17 октября, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы наблюдаем не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", - уточнила она на всероссийской конференции "Фарммедобращение".

Также Самойлова отметила, что благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов можно четко отслеживать эту динамику. Она добавила, что сейчас такой мониторинг производится в ручном режиме, но в ближайшее время планируется переход на автоматизированный сбор этих данных.

Ранее России рассказал об изменении цен на жизненно важные лекарства в Самарской области. При этом специалисты отмечают снижение стоимости препаратов.