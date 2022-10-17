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Общество17 октября 2022 9:15

Росздравнадзор: цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Росздравнадзор: цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

Росздравнадзор: цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на лекарства в России упали и фактически вернулись к уровню 2021-го года, сообщила сегодня, 17 октября, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы наблюдаем не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", - уточнила она на всероссийской конференции "Фарммедобращение".

Также Самойлова отметила, что благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов можно четко отслеживать эту динамику. Она добавила, что сейчас такой мониторинг производится в ручном режиме, но в ближайшее время планируется переход на автоматизированный сбор этих данных.

Ранее России рассказал об изменении цен на жизненно важные лекарства в Самарской области. При этом специалисты отмечают снижение стоимости препаратов.