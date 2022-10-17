Пункты сбора мобилизованных закроются в Москве 17 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин публично объявил о завершении частичной мобилизации в Москве Фото: kremlin.ru

В Москве задачи по частичной мобилизации полностью выполнены, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В связи с этим, как заявил московский градоначальник в своем блоге, пункты сбора мобилизованных закроются сегодня, 17 октября текущего года, в 14.00, а все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

По словам Собянина, частичная мобилизация стала огромным испытанием для тысяч семей в Москве. Тем не менее, ее своевременное выполнение стало возможным благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой", - резюмировал мэр Москвы, обращаясь к мобилизованным горожанам.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. Решение о ее проведении принял российский президент Владимир Путин. По словам главы министерства обороны России Сергея Шойгу, в общей сложности в рамках масштабных мобилизационных мероприятий, проходящих во всех субъектах РФ, в ряды Вооруженных сил страны планируется призвать не менее 300 тысяч резервистов.

Президент Путин публично объявил, что все мобилизационные мероприятия в целом по стране, как предполагается, должны завершиться к началу ноября 2022 года.