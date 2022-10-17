Президент Грузии не исключила пересмотр безвизового режима с Россией

Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS

Власти Грузии на фоне увеличения числа прибывающих в страну россиян задумались о пересмотре соглашения о безвизовом режиме с Россией. Об этом заявила журналистам глава государства Саломе Зурабишвили в понедельник, 17 октября 2022 года.

"Граждане РФ, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов, - аргументировала Зурабишвили. - Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом".

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия ведет списки выезжающих из страны граждан. В базе имеются данные всех россиян, которые пересекли госграницу. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На этом фоне председатель нижней палаты российского парламента предложил депутатам рассмотреть вопрос передачи брошенных такими людьми автомобилей участникам спецоперации на Украине.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что с начала частичной мобилизации Россию якобы покинули 700 тысяч граждан. По его словам, такие данные похожи на "какую-то утку". Песков заверил, что реальное количество уехавших из страны граждан намного ниже и посоветовал не воспринимать серьезно публикации из непроверенных источников.