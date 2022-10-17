Рогов считает, что украинские военные намерены использовать Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Власти Украины планируют использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

"Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2-3, а возможно и на 5 метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС", - отметил Рогов в эфире Первого канала.

Он предположил, что таким образом речной десант ВСУ планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.