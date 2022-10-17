XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» будет работать в Москве до 20 ноября

Владимир Данюшин - Мандарины. Фото: пресс-служба фестиваля дикой природы «Золотая черепаха»

В Москве открылся Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» – крупнейший образовательный и эколого-научный проект. Он проводится в 16 раз. В рамках фестиваля проходит конкурс фотографий дикой природы. Каждый год на него поступает все больше работ, в том числе от звезд мировой фотографии. Сейчас их было рекордное количество – заявки на участие подали 4 252 автора из 111 стран.

На фестивале представлено 425 фотографий финалистов творческого конкурса дикой природы. На снимках – гиппопотамы в соленом озере в Южной Африке, заяц-беляк и лиса на фоне зимнего пейзажа и другие животные.

Награды в специальной номинации «Дикая природа Москвы», которая проводится второй год подряд, авторам лучших фоторабот вручил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Фотографы присылают эффектные кадры редких животных, птиц и растений. Причем все снимки сделаны в столице. Лучшими стали десять работ: Александра Потапова «Мал, но строг», Михаила Крюкова «Любопытство», Светланы Попович «Желтый и пушистый», Дмитрия Мельгунова «Слетки», Дмитрия Чехленкова «А мне?», Марии Беляловой «Красотка» и «Снегурочка», Владимира Данюшина «Ушастик», «Мамина забота» и «Мандарины».

Светлана Попович - Желтый и пушистый. Фото: пресс-служба фестиваля дикой природы «Золотая черепаха»

В номинации «Мобильная фотография» награду вручала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.

«Экология многогранна, тесно связана с творчеством, – сказал Кульбачевский. – Фотография – одно из направлений, где горожане любого возраста могут ярко себя проявить. Фестиваль «Золотая черепаха» дает возможность посетителям наслаждаться прекрасными видами дикой природы. На снимках фотографы запечатлели уникальные моменты дикой природы. Поймать момент, передать настроение и эмоции – дорогого стоит».

«Дикая природа как нельзя лучше подходит в качестве источника новой силы, энергии, вдохновения, духовного обогащения», – сообщил Андрей Сухинин, Президент Международного фестиваля «Золотая Черепаха».

Церемонию открытия ведущему Валдису Пельшу помог провести цифровой аватар московской природы Терра. Впервые его представили этим летом на ежегодной экологической конференции Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

СПРАВКА «КП»

XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» www.wnfest.ru за 16 лет работы объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира. Проект входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире.

В этом году впервые на нем применялись мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, современные цифровые интерактивные решения и инсталляции. В масштабной эколого-просветительской программе фестиваля - более 40 событий.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы, Росзаповедцентра, АНО «Россия – страна возможностей», Медиахолдинга «Русская Медиагруппа», компании VALEONIX, Союза фотографов дикой природы.

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Время работы: с 15 октября по 20 ноября. Во вторник, среду и воскресенье - с 10.00 до 18.00. В четверг, пятницу и субботу - с 10.00 до 21.00. Понедельник - выходной.

Для пенсионеров, студентов вузов, школьников и членов многодетных семей - скидки на билеты. Для некоторых льготников, в том числе участников боевых действий и инвалидов, вход бесплатный.