Фигурант дела о теракте на Крымском мосту мог быть сторонником Навального

Обвиняемый в теракте на Крымском мосту пользовался аватаркой с логотипом сторонников Навального Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Тяжелых, арестованный по делу о теракте на Крымском мосту, мог быть сторонником осужденного в России блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство нашло страницу обвиняемого в теракте мужчины в социальной сети "ВКонтакте". Профиль закрыт, но при этом видна аватарка, которая полностью дублирует логотип соратников Навального.

Как ранее писал сайт KP.RU, Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Обвиняемые в совершении теракта Былин, Антипов и Тяжелых проведут под арестом минимум почти два месяца.

Напомним, утром 8 октября на Крымской мосту взорвался грузовик. В результате взрыва загорелись вагоны-цистерны, которые в этот момент также находились на мосту. Помимо водителя грузовика, погибли четыре человека, которые ехали в легковой машине.