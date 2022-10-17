ВС России уничтожили в Николаевской области топливохранилище и ремонтную базу украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники ВСУ, сообщило сегодня, 17 октября, министерство обороны РФ.

"В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", - уточняется в материалах военного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами вертолетов уничтожили около 160 военных Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.