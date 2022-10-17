Российские ПВО за сутки сбили 21 снаряд HIMARS и "Ольха" украинской армии Фото: Александр КОЦ

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять беспилотников, сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе Минобороны РФ.

"В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое и Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - уточняется в сводке оборонного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами вертолетов уничтожили около 160 военных Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.