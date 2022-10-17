Магазины Metro возобновили работу в России после масштабного сбоя

Магазины Metro возобновили работу после сбоя. Фото: сервис Яндекс.Карты

Торговые центры и интернет-магазин Metro возобновили работу в России после масштабного сбоя в IT-структуре компании, из-за которой пришлось приостановить продажу продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

По данным собеседника агентства, сейчас Metro работает в штатном режиме. Клиенты могут свободно осуществлять заказы через онлайн-площадку или делать покупки в торговых центрах компании.

Причину масштабного сбоя устанавливают специалисты ретейлера.

Как ранее писал сайт KP.RU, В среду, 12 октября, граждане столкнулись со сбоями в работе сайта и приложения социальной сети "ВКонтакте". 59 процентов пользователей соцсети сообщили о нестабильной работе сервиса, примерно 20 процентов пожаловались на проблемы с приложением, а еще 15 процентов заявили о неполадках с веб-сайтом.