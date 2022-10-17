В ДНР сообщили о большой группировке украинских войск на угледарском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, планируя произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин.

"На сегодняшний день на нашем (угледарском – прим. ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Главная их задача - это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия", - уточнил он в эфире Первого канала.

Согласно его разведданным, такое скопление сил свидетельствует о намерениях "произвести контрудар в двух направлениях".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.