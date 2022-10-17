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Политика17 октября 2022 11:10

Адвокат экс-редактора Первого канала Овсянниковой заявил о ее отъезде из России

По словам юриста, сейчас его подзащитная находится в одном из европейских государств
Александр КИСЛОВ
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова скрывается от российских силовых органов за границей

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова скрывается от российских силовых органов за границей

Фото: REUTERS

Защита обвиняемой в распространении фейков о российской армии экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой официально подтвердила, что журналистка покинула РФ.

По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, сейчас женщина находится в одной из европейских стран и на данный момент скрывается там от российского правосудия.

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", - рассказал юрист информагентству РИА Новости. Он подчеркнул, что на сегодняшний день его подзащитная находится "под защитой одной из европейских стран" и возвращаться в РФ в ближайшее время она точно не собирается.

В России Овсянникова ранее была официально объявлена в розыск в связи с тем, что она нарушила условия назначенной ей меры пресечения (она отказалась находится под домашним арестом по делу о фейках о Вооруженных силах РФ). Журналистке, получившей известной после акции в прямом эфире Первого канала, в России грозит до 10 лет лишения свободы.