Адвокат экс-редактора Первого канала Овсянниковой заявил о ее отъезде из России

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова скрывается от российских силовых органов за границей Фото: REUTERS

Защита обвиняемой в распространении фейков о российской армии экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой официально подтвердила, что журналистка покинула РФ.

По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, сейчас женщина находится в одной из европейских стран и на данный момент скрывается там от российского правосудия.

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию", - рассказал юрист информагентству РИА Новости. Он подчеркнул, что на сегодняшний день его подзащитная находится "под защитой одной из европейских стран" и возвращаться в РФ в ближайшее время она точно не собирается.

В России Овсянникова ранее была официально объявлена в розыск в связи с тем, что она нарушила условия назначенной ей меры пресечения (она отказалась находится под домашним арестом по делу о фейках о Вооруженных силах РФ). Журналистке, получившей известной после акции в прямом эфире Первого канала, в России грозит до 10 лет лишения свободы.