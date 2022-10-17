В ЛНР сообщили, что украинских военных на Сватовском направлении подгоняют наемники Фото: REUTERS

Украинские военные, наступающие на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике, не имеют мотивировки, их подгоняют инструкторы-наемники из США и Европы, рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

"Мотивировка (украинских войск – прим.ред.) очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из США, из Европы, которые и… толкают их вперед "освобождать" якобы территории", - сказал Киселев в эфире Первого канала.

Он также добавил, что наступление нужно не тем, кто идет вперед, а тем, кому поставлена задача по максимуму нанести урон жизнеобеспечению населенных пунктов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.