Семейная ипотека в России будет продлена Фото: Мария ЛЕНЦ

Действие семейной ипотеки в России по решению правительства будет продлено до 1 июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 17 октября 2022 года.

"Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", - уточнил Мишустин на совещании с заместителями.

Напомним, семейная ипотека - это программа, которая помогает семьям с детьми купить жилье на условиях, выгоднее рыночных. Речь идет о банковских ставках на ипотечный займ. Семейная ипотека с господдержкой в 2022 гарантирует ставку по кредиту до 6% в течение всего срока. Для жителей Дальнего Востока ставка составляет 5%.

Чтобы стать участником программы, нужно соответствовать нескольким критериям:

- с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года в семье родился первый ребенок или последующий;

- родитель, который оформляет на себя ипотеку, должен быть гражданином Российской Федерации, как и его дети;

- первоначальный взнос должен быть не менее 15%;

- срок займа до 30 лет.