Силуанов назвал неактуальным вопрос об увеличении налогов в России

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос увеличения налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам в понедельник, 17 октября 2022 года.

"Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае - вообще их трогать не будем, - подчеркнул Силуанов. - Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее".

По его оценке, увеличение налоговой нагрузки на граждан – это "очень чувствительный момент", который негативно сказывается на доверии населения к действиям властей.

Напомним, Антон Силуанов выразил мнение, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП.

В апреле 2022 года Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2022 году в 1% ВВП. До этого глава Минфина сообщал, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с дефицитом не менее 1,6 триллиона рублей. По его словам, эта сумма – отсрочка по оплате страховых взносов для бизнеса, и как минимум на эту величину расходы казны будут больше доходов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство финансов России сообщило о том, что направило в федеральное правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. В нем предлагается продлить на период военной службы сроки уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов, за исключением НДФЛ.