Российский книжный союз попросил проверить сюжеты российской классики на соответствие закону о пропаганде ЛГБТ Фото: REUTERS

Российский книжный союз (РКС) выступил с обращением к председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой выяснить, являются ли некоторые фрагменты в произведениях классической литературы из списка школьной программы пропагандой ЛГБТ, отрицающей традиционные семейные ценности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на копию письма, которая имеется на руках у редакции.

В союзе сообщили, что в последнее время в ведомство поступает большое количество запросов от издателей относительно изменений в законодательстве по распространению информации, которая отрицает традиционные семейные ценности и пропагандирует ЛГБТ-отношения.

"Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом - литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки", - цитирует агентство письмо РКС.

В связи с чем в книжном союзе и попросили уточнить соответствие фрагментов ряда произведений новым поправкам в закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

"В рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 19.08.2022 No /04ЛА-75147, Российский книжный союз собрал обращения на тему соответствия книжного ассортимента проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения". Выражаем готовность к конструктивному взаимодействию и совместной работе", - говорится в письме.

В частности, в РКС считают, что отрывки из "Гали Ганской" и "Тани" (сборник "Легкое дыхание") Ивана Бунина, и "Тэсс из рода д'Эрбервиллей" Томаса Гарди могут соотноситься с категорией "Сексуальное насилие", а фрагменты из романа Федора Достоевского "Бесы" попадают под пункт "Совращение малолетних", сюжет из "Обломова" Ивана Гончарова к "Нетрадиционным сексуальным отношениям".

Напомним, Роскомнадзор предлагает как можно скорее полностью запретить пропаганду ЛГБТ в России без возрастных ограничений. Ведомство заблокировало или удалило тысячи подобных ресурсов в интернете, но решения принимаются долго и не распространяется на часть источников.

Среди перечисленных произведений, которые РКС просил подвергнуть проверке, находятся "Грозы" Александра Островского, "На дне" Максима Горького, "Тихого Дона" Михаила Шолохова, "Морфия" Михаила Булгакова, "Лолиты" Владимира Набокова, "Собора Парижской Богоматери" Виктора Гюго, "Илиады" Гомера и другие произведения из школьной программы и популярной среди россиян классики.