Правительство России выделит 15 млрд рублей на современное оборудование для авиазаводов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в том числе, связанные с производством лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 млрд рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство минимум 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики нами предусмотрены меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", - рассказал он сегодня, 17 октября, на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 5 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Также ранее стало известно, что правительство выделит авиакомпаниям субсидии на возврат пассажирам денег за отмененные рейсы. Это поможет авиаперевозчикам сохранить собственные оборотные средства.