Украинские издания сообщили, что взрывы произошли в Житомирской и Черниговской областях Фото: REUTERS

Взрывы произошли сегодня, 17 октября, в Черниговской и Житомирской областях в северной части Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Ранее издание сообщало, что сегодня воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.