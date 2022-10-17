Тюменская область активно модернизует систему здравоохранения

Более 27 миллиардов рублей, или 77% от годового плана, составили расходы на развитие региональной государственной программы развития здравоохранения в Тюменской области за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на очередном заседании президиума регионального правительства.

«Объем финансирования реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей. В этом году в рамках проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района», – рассказала директор департамента.

Кроме того, в планах – замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

Важнейшим результатом реализации региональной программы развития здравоохранения стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова.

При дальнейшей реализации программы необходимо усилить профилактическую направленность медицинской помощи при проведении диспансеризации и комплексных профилактических медосмотров, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.