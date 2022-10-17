Мирошник заявил, что Украина начала понимать необходимость сдачи Артемовска

Родион Мирошник, фото: Максим Григорьев/ТАСС

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.

Мирошник также отметил, что в направлении Артемовска хорошо действуют участники группы "Вагнер", а также военные подразделения ЛНР и ДНР.

"Есть данные, что некоторые подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (на Украине – прим. ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно", - заявил Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.