Беглов уволил главу мобилизационного управления Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации главы Санкт-Петербурга Виктора Шевченко.

«С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления», – передает сообщение пресс-службы городской администрации «КП – Санкт-Петербург».

О причинах увольнения Шевченко власти города не сообщили, как и о его новом месте работы.

Между тем, как писал сайт KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны страны, выполнены в полном объеме.

Столичные пункты сбора мобилизованных закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00 по местному времени. Повестки, разосланные жителям Москвы на последующие даты, с этого момента прекращают свое действие.