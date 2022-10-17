В Минфине Британии объявили об отмене скандальной налоговой реформы Лиз Трасс Фото: REUTERS

17 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в числе мер по финансовому урегулированию налоговой системы королевства будут приняты меры по отмене большей части пунктов скандальной налоговой реформы премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом сообщает издание Reuters.

Другие налоговые изменения, первоначально запланированные Трасс, также не будут реализованы, включая снижение налога на дивиденды, создание новой схемы покупок без НДС и замораживание ставок пошлин на алкоголь, а также новые правила для самозанятых.

«Вместе с решением не сокращать корпоративный налог и восстановлением максимальной ставки налога на доход меры, которые я анонсирую сегодня, ежегодно будут приносить около 32 миллиардов фунтов», - цитирует издание Ханта.

Хант также сказал, что установленный правительством огромный потолок цен на энергию будет действовать только до апреля, после чего правительство будет искать способы помочь наиболее уязвимым домохозяйствам.

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», - уточнил министр.

Не так давно сайт KP.RU рассказал о том, как новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс всего за месяц привела королевство к кризису.