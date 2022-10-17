Власти Таджикистана проверяют информацию о причастности граждан страны к теракту под Белгородом

Таджикистан проверяет данные о причастности сограждан к теракту на военном полигоне под Белгородом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Таджикистана в Москве начало проверку появившихся в СМИ и соцсетях сообщений о возможной причастности граждан страны к недавнему теракту на военном полигоне в Белгородской области. Соответствующую информацию распространил МИД Таджикистана.

"Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту", - отмечают в таджикском министерстве иностранных дел.

При этом на сегодняшний день нет никаких данных о предварительных итогах проверки, пока никакой официальной информацией в диппредставительстве Таджикистана в РФ не располагают.

Ранее стало известно о том, что 15 октября нынешнего года на военном полигоне Западного военного округа был совершен теракт. В результате данного террористического акта погибли 11 человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Согласно официальной информации Минобороны РФ, теракт был совершен двумя гражданами одной из стран СНГ (какой именно, не уточняется, имена террористов пока также не называются). ЧП произошло в ходе проведения на полигоне занятий для добровольцев, решивших принять участие в военной спецоперации России на Украине.