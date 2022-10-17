Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова

Артур Смольянинов

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости.

"Административный протокол зарегистрирован 27 октября", - уточнил собеседник агентства.

Дату его рассмотрения пока не назначили.

По статье 20.3.3 КоАП РФ артисту грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Артур Смольянинов высказался об эмиграции из России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.