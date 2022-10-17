Резников сообщил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев вскоре ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши военные заканчивают освоение техники", - отметил Резников на своей странице в соцсети.

Ранее Резников сообщал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от Соединенных Штатов и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.