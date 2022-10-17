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Политика17 октября 2022 13:03

Резников сообщил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS

Об этом заявил глава украинского минобороны Алексей Резников
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Резников сообщил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS

Резников сообщил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев вскоре ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши военные заканчивают освоение техники", - отметил Резников на своей странице в соцсети.

Ранее Резников сообщал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от Соединенных Штатов и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.