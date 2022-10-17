Вячеслав Володин: запрет пропаганды ЛГБТ призван не ограничить, а защитить права россиян

Председатель ГосДумы РФ Вячеслав Володин. Фото: из архива "КП"

Законопроекты о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, призваны не ограничить, а защитить права граждан, заявил председатель ГосДумы РФ Вячеслав Володин в понедельник во время парламентских слушаний о полном запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает «Дума ТВ». Он привел данные ВЦИОМ, что за прошедшие 10 лет в два раза возросло число граждан, считающих, что происходящее в обществе говорит о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

- В данном случае мы обсуждаем законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды. Если жители нашей страны считают, что нетрадиционные ценности их достали, совершенно очевидно, что это наносит вред, мы должны от этого защититься, - сообщил спикер Государственной Думы РФ.

Вячеслав Володин подчеркнул, что парламентарии должны «гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их». Также он добавил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на «разрушение нормального мира».

- Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти, - отметил он.