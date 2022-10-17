Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 октября 2022 13:15

Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Наименование полку присвоено за массовый героизм и отвагу личного состава
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Фото: пресс-служба Кремля

Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку.

«Присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В указе уточняется, что наименование «гвардейский» полку присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом полка в боевых действиях.

Напомним, в июле этого года, президент России присвоил почетное звание «гвардейских» 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. До этого росмсийский лидер подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку звание «гвардейского».