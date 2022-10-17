Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку.

«Присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В указе уточняется, что наименование «гвардейский» полку присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом полка в боевых действиях.

Напомним, в июле этого года, президент России присвоил почетное звание «гвардейских» 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. До этого росмсийский лидер подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку звание «гвардейского».