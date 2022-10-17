В Ростове-на-Дону подготовили меры поддержки при оплате ЖКУ для семей мобилизованных

Семьи мобилизованных освободили от уплаты пени Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону городские власти предусмотрели меры поддержки для семей мобилизованных граждан. Тем, кто ждет своих бойцов, положены более мягкие условия при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе администрации донской столицы.

Так, всех, кто призван по частичной мобилизации, и членов их семей освободили от уплаты пени. Речь идет о тех случаях, когда оплата за услуги жилищно-коммунального хозяйства или капитальный ремонт не поступила от владельца вовремя, передает rostovgazeta.ru.

Соответствующие изменения уже внесли в федеральный закон. Такие правила по освобождению от уплаты пени будут работать до тех пор, пока с мобилизованными не расторгнут заключенный контракт.

Напомним, мобилизованным в Ростовской области также положена региональная единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.