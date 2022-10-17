Региональные войска России и Белоруссии приступили к выполнению задач по защите границ Фото: REUTERS

Совместные военные формирования России и Белоруссии начали выполнять задачи по вооруженной защите границ Республики. Об этом сообщило издание “Белта” со ссылкой на министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

"Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы, - цитирует белорусского министра.

По его словам, российско-белорусские группировки обеспечит безопасность по всему периметру границ в восточно-европейском регионе. В совместные военные формирования входят как сами войска, так и различные системы их обеспечения. Он также уточнил, что осуществляться будут исключительно оборонительные мероприятия “потому что ни РФ, ни Беларусь ни на кого нападать не собираются”.

Напомним, 15 октября 2022 года в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Решение о создании региональной группировки войск было принято, «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных районах».