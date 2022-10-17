В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро Фото: REUTERS

Федеральное ведомство юстиции ФРГ (BfJ) наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 годах германского закона об улучшении правоприменения в соцсетях (NetzDG). Об этом говорится в опубликованном сегодня, 17 октября, заявлении BfJ.

"Telegram FZ-LLC как провайдеру соцсети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения (о противозаконном содержании - прим. ред.), а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что Telegram стал самым популярным мессенджером в России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов BigData.

Также ранее стало известно, что WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Кроме того, за отказ локализовать данные штраф до шести миллионов рублей грозит Snapchat и Spotify.